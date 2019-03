Frank de Boer met Atlanta simpel naar kwartfinale Concacaf Champions League

De Boers ploeg kende een bliksemstart, met twee treffers binnen tien minuten. De eerste goal van de Venezolaanse aanvaller Josef Martinez na 47 seconden was zelfs de snelste goal ooit in de clubhistorie. De Duitser Julian Gressel verdubbelde de marge kort daarop en daarmee had Atlanta United eigenlijk al wat het hebben wilde: een 2-0 voorsprong die door de dubbeltellende uitgoal al voldoende was voor kwalificatie voor de kwartfinales.

In het Kennesaw State’s Fifth Third Bank stadion iets buiten Atlanta (het eigen Mercedes-Benz Stadium was vanwege een tractorpull-evenement niet beschikbaar), zorgde opnieuw Martinez een kwartier na rust na een vloeiende combinatie voor de derde Amerikaanse treffer. De Argentijnse verdediger Leandro González Pires bezegelde het lot van de Costaricanen met een kopbal in de slotfase.

In de kwartfinale treft De Boer met Atlanta United het Mexicaanse Monterrey Rayados. Het eerste duel is op dinsdag 5 maart. De winnaar van de Concacaf Champions League is verzekerd van deelname aan het FIFA WK voor clubteams.