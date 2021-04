Frank de Boer mag mogelijk meer spelers meenemen naar het EK

Bondscoaches Roberto Martínez van België en Joachim Löw van Duitsland spraken afgelopen week al over de mogelijkheid dat er twee of drie spelers extra bovenop de 23 spelers kunnen worden geselecteerd. De UEFA liet woensdag al weten dat komende zomer op het EK, en ook op de Nations League Finals in oktober, vijf wissels in een wedstrijd worden toegelaten.



Het EK voetbal begint op vrijdag 11 juni met Italië - Turkije in Stadio Olimpico in Rome. Tien dagen eerder moeten de definitieve selecties bij de UEFA binnen zijn. Alleen als een geselecteerde speler geblesseerd raakt, kan een land daarna nog in de aanloop naar de eerste groepswedstrijd een vervanger oproepen. Sinds het EK 2004 mogen bondscoaches 23 spelers meenemen naar een eindtoernooi. Daarvoor waren dat er jarenlang 22. Op het EK 1988, dat door Nederland werd gewonnen, bestonden de selecties nog uit twintig spelers.