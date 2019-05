Frank de Boer heeft smaak te pakken met Atlanta United

Milwaukee Bucks na bijna twintig jaar terug in finale van het oosten

7:56 Milwaukee Bucks heeft voor het eerst sinds 2001 de finale bereikt van de oostelijke divisie in de NBA. De Bucks rekenden in de tweede ronde van de play-offs op overtuigende wijze af met Boston Celtics: 4-1. De best presterende basketbalploeg uit de reguliere competitie had in de eerste ronde Los Angeles Clippers al met 4-0 verslagen.