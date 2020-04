Frank de Boer dacht dat hij corona had: ‘Met deze klachten had ik het wel willen hebben’

Door Maarten Wijffels



En toen dacht Frank de Boer (49) dus dat hij zelf was geveld door corona. Snotterig, rillerig. Zes dagen aan de diarree. Sommige symptomen van het virus waren aanwezig, dus besprak de trainer van Atlanta United met de clubarts wat te doen. ,,Onze ‘hoofd performance coach’ was eerder flink ziek geweest toen corona nog nauwelijks in Amerika was. En onze keeperstrainer en Orlando Trustfull, mijn assistent, waren ook niet lekker. Daarom besloten we dat ik me zou laten testen. Maar de uitslag was negatief.’’