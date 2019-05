Frank de Boer blameert zich met Atlanta tegen tiental New York

Na de rode kaart voor Tim Parker van New York, die de doorgebroken Josef Martínez vloerde in de 34ste minuut, leek Atlanta ook in New York simpel op de zege af te stevenen. Maar de overtalsituatie had een averechts effect. New York was in eigen huis voor een punt gekomen en groef zich na de uitsluiting van Parker helemaal in. Atalanta United was echter niet bij machte de muur van de Red Bulls te slopen. Het spel van de formatie van De Boer was niet alleen zeer pover, kansen werden er al nauwelijks gecreëerd.