Fran Sol schrijft boek: ‘Het vertoont zeker autobiografische trekjes’

‘Het is de eeuwige ambitie tot zelfreflectie die mijn wereldse dromen doodde’. Dat is een diepzinnige boodschap. Het is er niet een die je van een profvoetballer verwacht, die nog volop met zijn carrière bezig is. Sol (28), voormalig spits van Willem II en tegenwoordig goaltjesdief voor CD Tenerife, liet hem afdrukken op een van de eerste pagina’s van zijn boek.



Dat hij een enorme bewonderaar is van auteurs als George Orwell, Stephen King, Arthur Conan Doyle en Paulo Coelho bleef in de bijna drie jaar die bij bij Willem II doorbracht goed verborgen. Hij maakte al van kindsbeen af aantekeningen over de zaken van het leven die hem bezig hielden. Die dienden als de houtskoolschetsen voor een kunstschilder. Het waren de bouwstenen voor een boek van 140 pagina’s dat een mengeling is van realisme en sciencefiction. Behalve Madrid is Nederland een van de locaties waar het verhaal zich afspeelt.