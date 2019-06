Fraaie eerste goal Neres bij monsterzege Brazilië

Gravelko­ning Nadal blijft op troon met imposante 12de Roland Gar­ros-ti­tel

9 juni Veertien jaar na zijn eerste titel op Roland Garros wil Rafael Nadal nog steeds van geen wijken weten. Dominic Thiem deed het veel beter dan in de identieke finale van vorig jaar, maar Nadal in ‘zijn’ Parijs verslaan blijft de moeilijkste opgave in het huidige mannentennis. Met zijn twaalfde titel in Parijs komt de Spanjaard op achttien gewonnen grand slams, nog maar twee minder dan recordhouder Roger Federer.