Fowler: Liverpool kan dit kunstje ook volgend seizoen flikken

Robbie Fowler denkt dat de eerste landstitel in dertig jaar het begin kan betekenen van een hegemonie van Liverpool. Dat zegt de oud-spits in gesprek met Sky Sports.

,,Afgelopen jaar zijn we tweede geworden met 97 punten. Toen wisten we al dat we aan het begin van iets groots stonden", zegt Fowler, die 120 Premier Leaguegoals maakte voor Liverpool. ,,Alleen was Manchester City het probleem. Het team is fantastisch en nog steeds. Dat laat wel zien hoe goed Liverpool is dat ze zo ver voorstaan.”

Liverpool is met nog zeven duels te gaan al kampioen vanwege de straatlengte voorsprong van 23 punten. ,,De club is gegroeid en dit team is in staat om het kunstje nogmaals te flikken. Echt waar.” Fowler stelt dat de komst van trainer Jürgen Klopp van Borussia Dortmund in 2015 de ommekeer betekende, net als de versterking van de achterhoede. ,,We kennen de kwaliteiten van Mohamed Salah en Sadio Mané, maar het aantrekken van Virgil van Dijk en doelman Allison Becker heeft het team echt veel beter gemaakt.”

Ook John Aldridge, landskampioen met Liverpool in 1990, geniet van het kampioenschap van zijn oude club die volgens hem de spot heeft gedreven met de Premier League. ,,Manchester City was echt ongelooflijk goed de afgelopen seizoenen, maar we hebben ze dit seizoen weggeblazen.”