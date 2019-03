Foutloze openingsdag voor Schulting

De eerste dag van de WK shorttrack is er traditioneel één van voorrondes. Er valt niets te winnen, wel veel te verliezen. In een sfeerloze Arena Armeets in Sofia kende Suzanne Schulting, misschien wel de grootste favoriete voor de wereldtitel, een prima openingsdag. Zonder problemen overleefde ze de heats van achtereenvolgens de 1500, 500 en 1000 meter. De Friezin (21) oogde sterk en kalm. Op de 1500 meter wilde ze haar heat graag winnen, bij de 500 meter deed ze geen moeite om de Russin Efremenkova weer in te halen nadat die haar passeerde. Op de kilometer belandde Schulting in een zware heat met de Britse Elise Christie en de Koreaanse Suk Hee Shim. Die twee concurrentes kwamen samen ten val, Schulting lag op kop en bleef ook hier uit de problemen. Shim liep tegen een penalty op, Christie werd toegevoegd aan de halve finale.