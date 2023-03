Fout Matthijs de Ligt doet Bayern München geen pijn tegen FC Augsburg, puntenverlies Dortmund bij rivaal

Met videoNa de triomf tegen Paris Saint-Germain in de Champions League heeft Bayern München zaterdag ook in de competitie gewonnen. In de Allianz Arena kende de Duitse recordkampioen, waar de alom bejubelde Matthijs de Ligt in de basis stond, weinig moeite met FC Augsburg: 5-3. Borussia Dortmund leed daarentegen kostbaar puntenverlies in de derby tegen aartsrivaal Schalke 04: 2-2.

Veel lof kreeg Matthijs de Ligt na de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Hij speelde een goede wedstrijd en maakte de Parijse supersterren in de aanval het leven zuur. De 23-jarige verdediger eiste daarnaast een heldenrol voor zich op, door een bal van de lijn af te glijden. Een ‘eigen Hans van Breukelen-moment’, waarmee hij een Parijse voorsprong in München voorkwam. Mede daardoor plaatste Bayern zich voor de kwartfinale van de Champions League.

Een heldendaad als in dat duel hoefde De Ligt tegen FC Augsburg niet te verrichten. Bayern was in eigen huis simpelweg sterker dan de ploeg uit het zuiden van Duitsland. Al kwam die ploeg in de tweede minuut nog wel op voorsprong. Mergim Berisha speelde zich knap vrij en schoot al na 117 seconden de 0-1 tegen de touwen voor de ploeg waar Nederlander Jeffrey Gouweleeuw in de basis stond.

Bayern-tandem

Maar daarna begon de Bayern-tandem te lopen. En hoe, bij rust was de tussenstand al 4-1. João Cancelo zorgde in de vijftiende minuut voor de gelijkmaker, waarna Benjamin Pavard tweemaal toesloeg. De Fransman tikte de bal eerst van dichtbij binnen en bij zijn tweede doelpunt schoot Pavard met een knappe volley de 3-1 binnen. Leroy Sané maakte voor een leeg doel vlak voor rust koppend de 4-1.

Volledig scherm Leroy Sané (rechts) viert zijn doelpunt met Benjamin Pavard en Matthijs de Ligt. © REUTERS

Het verzet van FC Augsburg was zo gebroken en in de tweede helft kon Bayern rustig op zoek naar meer doelpunten. Zo leek het althans, want de uitploeg kwam na een uur spelen terug. Het kreeg een strafschop na een overtreding van De Ligt, die zijn tegenstander ongelukkig op de hakken liep. Berisha maakte zijn tweede.

Maar Bayern, waar Daley Blind (voor De Ligt), Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch kort voor tijd invielen, kwam niet meer in de problemen. Alphonso Davies schoot een kwartier voor tijd nog de 5-2 binnen. Het slotakkoord was van Irvin Cardona, die in de 93ste minuut de 5-3 binnentikte. Maar de recordkampioen won en deed daarmee uitstekende zaken in de titelstrijd.

Dortmund verspeelt punten

Zeker omdat naaste achtervolger Borussia Dortmund punten liet liggen in de altijd beladen Kohlenpott-derby tegen Schalke 04. Tot tweemaal toe leken Die Borussen op weg naar een zege, maar twee keer gaf de ploeg een voorsprong uit handen. In de eerste helft maakte Nico Schlotterbeck de 0-1, maar vlak na rust zorgde Marius Bülter voor de 1-1.

Volledig scherm Donyell Malen stond in de basis bij Borussia Dortmund tegen Schalke 04, maar kwam niet tot scoren. © REUTERS

En vlak na rust maakte Kenan Karaman koppend de eerdere 1-2 van Raphaël Guerreiro ongedaan. Bij Dortmund stond Donyell Malen in de basis, maar de Nederlandse spits kon geen potten breken en werd in de tachtigste minuut gewisseld. De nederlaag is een nieuwe klap voor Dortmund, dat dinsdag al door Chelsea werd uitgeschakeld in de Champions League en door het puntenverlies nu twee punten achter Bayern staat.

Samenvatting Schalke - Dortmund: Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hertha BSC zonder Boetius naar gelijkspel

Hertha BSC moest in de strijd tegen degradatie tegen FSV Mainz met een punt genoegen nemen. In het eigen Olympiastadion kwam de thuisploeg nog wel op voorsprong dankzij Jessic Ngankam, maar Ludovic Ajorque maakte gelijk. Bij de Berlijnse ploeg ontbrak Jean-Paul Boëtius - die herstelde van teelbalkanker en daarover tegenover deze site uitgebreid zijn verhaal deed - vanwege blessureleed.

Volledig scherm Jean-Paul Boëtius herstelde van teelbalkanker. Tegen FSV Mainz ontbrak hij bij Hertha BSC vanwege een blessure. © ANP / Imago / HH

RB Leipzig doet goede zaken

RB Leipzig deed goede zaken in de strijd om de Champions League-plaatsen in de Bundesliga. De thuisploeg won dankzij doelpunten van Timo Werner, Emil Forsberg en Josko Gvardiol met 3-0 van Borussia Mönchengladbach, dat via Alassane Plea in de eerste helft een strafschop om zeep hielp. Frankfurt kon thuis niet winnen van VfB Stuttgart. Het werd 1-1, door doelpunten van Sebastian Rode (Frankfurt) en Silas Katompa Mvumpa (Stuttgart).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

a Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.