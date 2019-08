Fotoserie: Liverpool en Chelsea klaar voor Super Cup

Bredase Jade Adan met FC Twente Vrouwen naar Champions League

21:00 De voetbalsters van FC Twente, met de Bredase keepster Jade Adan in de gelederen, hebben het hoofdtoernooi van de Champions League bereikt. De landskampioen won op Sportpark Schreurserve in Enschede de beslissende wedstrijd in het kwalificatietoernooi tegen Górnik Leczna uit Polen met 2-0.