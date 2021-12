Fotoserie | Braziliaans kampioen deelt gratis tattoos uit: honderden fans uren in de rij

Honderden fans stonden in een lange rij te wachten in de regen in Belo Horizonte om een van de vier clubtattoo’s te laten vereeuwigen op hun lichaam. De organisatoren van de actie hadden zo’n dertig tatoeëerders bijeengebracht in het stadion van de club die naar keuze een tatoeage plaatsten van een afbeelding van de trofee, van een haan, de clubmascotte van Atlético, van het stadion of de woorden ‘de haan heeft gewonnen’.