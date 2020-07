Foto's: de eerste groepstraining van Ziyech bij Chelsea

De Marokkaanse spelmaker is officieel al sinds 1 juli in dienst van de Engelse voetbalclub, maar vanwege de coronamaatregelen bleef hij nog even in Nederland. Ziyech vloog vorige week naar Londen om zich te melden bij zijn nieuwe werkgever. Chelsea nam de 27-jarige aanvallende middenvelder voor ruim 40 miljoen euro over van Ajax.