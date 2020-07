Fosu-Mensah krijgt op 16 juli eerste speelminuten van het seizoen bij United

Fosu-Mensah is bezig aan zijn zesde jaar bij Manchester United, dat hem in de zomer van 2014 wegplukte bij Ajax. Dit seizoen speelde hij alleen twee wedstrijden in de beloftenploeg van United in de Premier League 2. Fosu-Mensah zat dit seizoen ook nog niet bij de wedstrijdselectie, maar krijgt nu toch plots de kans. Zijn contract op Old Trafford loopt volgend jaar pas af.



Fosu-Mensah speelde in totaal 21 wedstrijden voor United. Zijn debuut maakte hij op 28 februari 2016 onder Louis van Gaal in een 3-2 zege op Arsenal, toen debutant Marcus Rashford twee keer scoorde. Zijn laatste optreden van United dateert van 21 mei 2017, toen op Old Trafford met 2-0 werd gewonnen van Crystal Palace. Die club is ook vanavond de tegenstander, nu in het zuiden van Londen. Zijn directe tegenstander vanavond is Andros Townsend, de linksbenige rechtsbuiten van Palace.