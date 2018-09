Fosu-Mensah en Janmaat in evenwicht

Lorenzo op pole in Aragón, slechtste kwalifica­tie Rossi sinds TT in 2006

15:45 Jorge Lorenzo vertrekt zondag bij de Grand Prix van Aragón in de MotoGP van poleposition. De 31-jarige coureur van Ducati was in de kwalificatie een fractie sneller dan zijn Italiaanse teamgenoot Andrea Dovizioso. Lorenzo klokte 1.46,881, Dovizioso was 0,014 seconde langzamer (1.46,895).