Fortuna-verdediger Heerings doet zaken met Messi en Verstappen

,,In mijn tijd bij FC Utrecht speelden we met het hele team Call of Duty, iedereen zat thuis met zo'n headset. We waren vaak op reis of zaten in de bus en op dat soort momenten konden we niet spelen. Daar had ik het met mijn zwager over. Hij zei dat hij voor 200 euro wel wat wilde proberen te maken. Hij vond een Samsung-scherm dat na wat knutselen in een soort gereedschapskoffer paste", vertelt Heerings tegenover Vice Sports over het ontstaan van het idee.