Fortuna Düsseldorf met doodshoofd-shirt tegen Bayern

,,Fortuna en Die Toten Hosen, die horen bij elkaar zoals Düsseldorf en Altbier. Dat de ploeg uitgerekend met ons logo tegen Bayern speelt, daar gaat voor ons een kinderdroom mee in vervulling", laat de punkband weten.



Het is niet de eerste samenwerking tussen de band en de voetbalclub uit Düsseldorf. In 1989 gaven Die Toten Hosen voor ieder verkocht concertkaartje een D-mark aan de club zodat jeugdspeler Oliver Hesch een contract kon krijgen en de transfer van Anthony Baffoe betaald kon worden. In 2001 werd de band zelfs hoofd- en shirtsponsor om de club te redden toen die in financiële problemen zat. De bandleden zijn voor hun verdiensten voor Fortuna in 2012 tot ereleden uitgeroepen.