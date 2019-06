Forse schade bij Red Bull door hoge kerbstones: 275.000 euro

Christian Horner, teambaas bij Red Bull, is niet blij met de hoge kerbstones op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Diverse teams liepen behoorlijke schade op aan de voorvleugels. ,,We hebben al drie voorvleugels er doorheen gejaagd. Zo'n 275.000 euro aan schade”, vertelt Horner bij het Britse Sky.