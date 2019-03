Formule E rijdt in 2020 door evenementenhal in Londen

,,Ieder motorisch sportevenement wil in Londen een race houden. Dit was een al een tijdje onze grootste wens’', zei voorzitter Alejandro Agag van de Formule E. Het kampioenschap van de elektrische wagens was in 2015 en 2016 al te gast in Londen op een parcours in Battersea Park. ,,Met onze terugkeer naar Londen willen we niet alleen onze groeiende aanhang in Groot-Brittannië plezieren, we geven ook een boodschap mee om de luchtverontreiniging in de metropool aan te pakken.’'