Formule 2-coureur Hubert (22) overlijdt na horrorcrash op Spa

Het gebeurde allemaal in Radillon, een van de befaamde bochten op Spa. Hier kwamen de bolides van Giuliano Alesi, Ralph Boschung, Marino Sato, Hubert en Correa met elkaar in aanraking, met een megacrash tot gevolg. Teamgenoten Alesi en Boschung konden hun weg (tot de afgelasting) vervolgen, terwijl Sato uit zijn wagen kroop en de baan te voet verliet.



Hubert klapte hard de muur in, waarna de op volle snelheid liggende Correa hem niet meer kon ontwijken en de twee in botsing kwamen. Beide auto's braken in stukken en die van Correa kwam tientallen meters verder ondersteboven tot stilstand. Nog drie andere coureurs kwamen niet ongeschonden uit de strijd, al waren de grootste zorgen in de nasleep om Hubert en Correa. Voor de 22-jarige Fransman mocht het helaas niet baten. Hij overleed om 18.35 uur aan de gevolgen van de crash.



Nyck de Vries was niet bij de crash betrokken. De Nederlandse leider in het Formule 2-klassement was vanaf poleposition goed vertrokken en ging nog steeds aan de leiding toen de crash plaatsvond. Het is niet bekend of de tweede wedstrijd in de Formule 2 zondag wel doorgaat. Zondag staat ook de Grote Prijs van België in de Formule 1 in Spa-Francorchamps op het programma.