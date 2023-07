Formule 1 | Zo laat komt Max Verstappen morgen in actie bij Grand Prix van België

LIVE Conference League | FC Twente opent jacht op ticket groepsfase Conference League

FC Twente gaat in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Zweedse Hammarby IF op jacht naar plaatsing voor Europees voetbal. Als de ploeg van trainer Joseph Oosting wint, wacht Kecskeméti TE (Hongarije) of Riga FC (Letland) in de derde voorronde. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in de uitverkochte Grolsch Veste. Volg hier de hoogtepunten van de wedstrijd.