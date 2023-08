Formule 1 | Zo laat komt Max Verstappen in actie bij GP Italië, waar hij op eenzame hoogte kan komen

Averij bij Jum­bo-Vis­ma: bus ramt boompje na barre tweede etappe in Vuelta

Niet alleen de renners hadden het zwaar tijdens het chaotische openingsweekeinde van de Vuelta. Ook de buschauffeur van Jumbo-Visma had last van het slechte weer in Spanje. Na afloop van de tweede etappe zondag zag hij een boompje over het hoofd.