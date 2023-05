Formule 1 | Zo laat komt Max Verstappen in actie bij de GP van Monaco

Zondag vierde klasse D Raamsdonk speelt zich veilig en eindigt op een vijfde plaats

Op bezoek bij en in Berkdijk heeft Raamsdonk zich veilig gespeeld. Daarbij was ook ruimte voor een debuut. Bas de Nijs speelde de volle 90 minuten mee. Dussense Boys had het zwaar met Were Di, maar won wel. Right-oh verloor met 4-1 bij GSBW.