Formule 1 wil vaker jong talent zien in vrije trainingen

De Formule 1 wil vaker jonge talentvolle coureurs zien in de vrije trainingen tijdens de raceweekeinden. Op die manier kan ook de aankomende generatie kilometers maken en daarmee ervaring opdoen in een Formule 1-bolide, betoogde directeur Stefano Domenicali van de hoogste autosportklasse in Monza, waar dit weekeinde de Grote Prijs van Italië wordt verreden.

,,We zullen daar zeker over praten in de komende vergadering met de teams, in oktober. Onze inzet is de aanwezigheid van een jonge coureur verplicht te stellen in de vrije training”, zei hij op Autosport.com.

Nieuwe regels voor de vrije trainingen zijn volgens Domenicali nodig omdat onder meer het aantal testmogelijkheden op de circuits drastisch is afgenomen in de afgelopen jaren. Dit voorjaar waren er nog maar drie testdagen in Bahrein, terwijl in het verleden twee keer vier dagen werd getest. De duur van de vrije trainingen tijdens de GP’s is ook nog eens teruggebracht van 1,5 naar 1 uur, terwijl de introductie van sprintraces het aantal trainingsuren tijdens de raceweekeinden verder heeft ingeperkt.

Volledig scherm © AFP

,,In mijn tijd waren we elke dag op het circuit en testten we wel 90.000 kilometer, maar tegenwoordig worden die kilometers gemaakt in de simulator. Voor een gezonde aanwas in de Formule 1 is het geen gunstige ontwikkeling als jonge coureurs niet de kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen”, zegt Domenicali.

De Italiaan pleit ervoor dat teams tijdens de vrije trainingen verplicht een van hun talenten laten rijden. Dat gaat dan ten koste van de testtijd voor de vaste wedstrijdrijders. ,,Het heeft twee voordelen: de teams krijgen nog minder tijd hun auto’s klaar te stomen voor de race, hetgeen de spanning ten goede komt. En voor de jonkies is het de kans om in de dynamiek van een Formule 1-raceweekeinde ervaring op te doen en dat vindt de Formule 1 belangrijk.”

