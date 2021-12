Formule 1 wil sprintrace in Zandvoort

Kwalificatie Max Verstappen crasht met pole position in zicht, Lewis Hamilton start vooraan

De kwalificatie voor de GP van Saoedi-Arabië is voor Max Verstappen op een enorme teleurstelling uitgelopen. Hij was in het beslissende gedeelte razendsnel onderweg, maar crashte vlak voor het einde van de ronde. Lewis Hamilton greep daardoor pole, met ook Valtteri Bottas op de voorste startrij. Voor Verstappen rest P3 op de grid.

19:09