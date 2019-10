Formule 1 wijst Verstappen op nut gele vlag

Verstappen gaf toe dat hij wist dat Valtteri Bottas (Mercedes) was gecrasht en de gele waarschuwingsvlaggen had genegeerd om vol gas zijn ronde af te maken. Het leidde tot een onderzoek van de stewards, die besloten Verstappen een gridstraf van drie posities te geven. De coureur van Red Bull raakte daardoor zijn poleposition kwijt. De Limburger zei verder dat hij geen gevaar zag in zijn actie. ,,Ik weet wel wat ik doe, anders zou ik geen Formule 1-wagen besturen. In de kwalificatie ga je ervoor."



,,Ik heb gehoord wat Max zei en zal hem erop aanspreken", aldus Masi.