Formule 1 verplaatst races in Turkije, Mexico en Brazilië

Er is nog één gat in de resterende kalender. Het circuit in Qatar, dat normaliter dient voor de MotoGP, werd nog nooit gebruikt als Formule 1-circuit. Ook Bahrein geldt nog als optie, maar het Losail International Circuit in Doha is de meest waarschijnlijke optie.

Er ging dit seizoen door de coronapandemie een streep door de races in China, Canada, Singapore, Australië en Japan. De Grand Prix van Turkije werd uitgesteld. Dat land heeft in het Verenigd Koninkrijk nog altijd een rood reisadvies. Omdat het grootste deel van de teams in Engeland is gehuisvest, werd gevreesd dat die race niet kon doorgaan. De Formule 1 heeft echter besloten om de race een week te verplaatsen.

Stefano Domenicali, Chairman en Chief Executive van de Formule 1, is blij met de nieuwe kalender. ,,Vanwege de pandemie hebben we te maken met flinke uitdagingen, maar we hebben aangetoond dat we ons kunnen aanpassen. We hebben er vertrouwen in dat we een recordaantal van 22 races kunnen organiseren.’’ Het is nog niet helemaal zeker of de races in Mexico, Brazilië en het Amerikaanse Austin door kunnen gaan. Ook daar lopen de coronacijfers nog altijd hard op.