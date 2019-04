'Formule 1 veiliger dankzij dood Senna'

,,De Formule 1 is heden ten dage zo veel veiliger en dat geldt eigenlijk voor alle autosportklassen. De auto's zijn veiliger, zware ongevallen zie je nog zelden'', aldus Bianca Senna tegen het Duitse persbureau DPA.



Zij beheert in São Paulo het Ayrton Senna Instituut, dat kansarme jongeren probeert een betere toekomst te bieden in de Braziliaanse metropool. Senna is een legende in de Formule 1. Hij was een spectaculaire coureur die drie wereldtitels veroverde. Zijn noodlottige ongeval op Imola was een dag na het fatale ongeluk van de Oostenrijker Roland Ratzenberger in de kwalificatie van de race in San Marino. De dood van de twee coureurs spoorden de autosportfederaties aan tot scherpere veiligheidsmaatregelen in de koningsklasse.