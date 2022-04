Formule 1-team Haas betaalt sponsorgeld niet terug en laat Mazepin ‘stomverbaasd’ achter

De renstal eist juist nog eens 8 miljoen euro als compensatie voor gederfde inkomsten. Dat meldt de goed ingevoerde website Motorsport.com, die de juridische correspondentie heeft ingezien.

Haas zegde eerder dit jaar het sponsorcontract met Uralkali op en ontsloeg de Russische coureur Nikita Mazepin, de zoon van de bedrijfseigenaar. Het team deed dat na de inval van Rusland in Oekraïne. De familie Mazepin onderhoudt nauwe banden met president Vladimir Poetin. De renstal stelde de Deen Kevin Magnussen aan als vervanger van Mazepin.



Uralkali eiste terugbetaling van de 12 miljoen euro die het bedrijf had geïnvesteerd in de renstal, omdat Haas volgens het bedrijf niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Haas weigert dat en houdt vol dat het team het volste recht had de overeenkomst eenzijdig op te zeggen zonder financiële consequenties, omdat de sponsor “de reputatie en gunstige imago van Haas heeft geschaad”.

De Italiaanse politie legde begin deze week beslag gelegd op de villa van Nikita Mazepin en zijn vader Dmitri, die een totale waarde van meer dan 100 miljoen euro zou hebben.

,,Rechtsgeleerden en jurisprudentie stellen unaniem dat de partij die de overeenkomst beëindigt wegens wanprestatie van de andere partij, niet verplicht is aan die partij terug te betalen wat zij reeds op grond van de overeenkomst heeft ontvangen”, luidt de brief van Haas aan Uralkali.



De renstal gaat evenmin in op de eis om een van de Formule 1-auto’s waarin Mazepin in het seizoen 2021 reed, aan de coureur te geven. Dat zou een clausule zijn in het oorspronkelijke sponsorcontract. Haas wil dat pas doen als Uralkali de 8 miljoen euro aan gederfde inkomsten overmaakt.

‘Schokkend’

Het Russische bedrijf zou met stomheid zijn geslagen door de weigering van Haas, meldde een ingewijde aan Motorsport.com. ,,Iedereen begrijpt dat de wereld zich in een moeilijke situatie bevindt, maar het is echt een schokkende behandeling van een titelsponsor die vorig seizoen bijsprong toen het team de middelen hard nodig had. Ze lijken het prima te vinden om Russisch geld uit te geven - en vragen zelfs om meer - maar willen geen Russen in de buurt hebben.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.