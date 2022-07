Formule 1-race op Silverstone stilgelegd na horrorcrash met vijf coureurs, halo redt leven Zhou

De Chinese coureur Zhou maakte de grootste klapper. Russell raakte vlak na de start de controle kwijt over zijn Mercedes en ramde vol in de zijkant van de auto van Zhou, die ondersteboven werd geduwd en op zijn kop op hoge snelheid door de grindbak over de bandenstapel in de hekken vloog.

Het duurde even voordat de hulpdiensten de Chinees konden bevrijden uit het wrak, dat tussen de stapel banden en het hekwerk lag ingeklemd. De halo, de beschermbeugel op de cockpit, redde vermoedelijk zijn leven.

Zhou Guanyu hield geen noemenswaardig letsel over aan zijn zware crash. Zijn team Alfa Romeo meldde dat de 23-jarige coureur nog wel uit voorzorg in de medische post van het circuit op Silverstone blijft. ,,Gezien de omstandigheden gaat het redelijk goed met hem”, kreeg teamgenoot Valtteri Bottas eerder al over de boordradio te horen.

Volledig scherm De Alfra Romeo van de Chinese coureur Guanyu Zhou gaat ondersteboven het grind in op Silverstone. © ANP / EPA

De crash zorgde er voor dat de race meteen na de start werd stilgelegd en bijna een uur later kon worden hervat. Ook Albon is voor een medische check naar de medische post gebracht. De Thai had in zijn Williams eveneens hard de vangrails geramd.

Max Verstappen had een superstart. De regerend wereldkampioen van Red Bull kwam vanaf de tweede startplek goed weg en passeerde voor de eerste bocht de Spanjaard Carlos Sainz, die in zijn Ferrari voor het eerst in zijn carrière van poleposition was vertrokken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De rode vlag zwaaide niet alleen voor de crash. Vlak na de start bleken enkele mensen over de hekken te zijn geklommen en zij liepen op de racebaan. De politie vreesde vooraf al voor demonstranten die actie wilden voeren op het circuit.

Volledig scherm De bolide van Guanyu Zhou van Alfa Romeo Racing wordt weggetakeld na zijn crash op Silverstone. © ANP / EPA

Eerder vandaag werd het leven van de Israëlische autocoureur Roy Nissany nog gered door de halo. Dat gebeurde na een heftige crash in de Formule 2 op het circuit van Silverstone.

Volg de Formule 1-race op Silverstone hier nog via ons liveblog.

Volledig scherm © AFP