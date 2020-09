Formule 1 met 20.000 fans op Nürburgring

zondag 2E Goveia matchwin­naar voor Kruisland in Roosendaal, tien doelpunten in Prinsen­beek bij Beek Vooruit - VOAB

20 september Het was een ouderwets doelpuntenfestival in Prinsenbeek bij Beek Vooruit waar tegenstander VOAB graag aan meedeed. Jeremy Goveia was de matchwinnaar bij Roosendaal - Kruisland, terwijl Bavel-spits Niek Akkermans dezelfde rol op zich nam door iets verderop een hattrick te maken tegen RBC. TSC moet nog een week wachten op de eerste competitiegoal van aanwinst Tom Rijvers.