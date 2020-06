Formule 1 maakt acht races officieel: twee GP's in Oostenrijk als startschot

Een week later wordt de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring verreden. Na een week rust staat er weer een dubbele race op het programma, ditmaal op Silverstone (31 juli t/m 2 augustus en 7 t/m 9 augustus). Meteen na die laatste race in Engeland verhuist het Formule 1-circus naar Spanje voor het weekend van 14 t/m 16 augustus. Na een week vrij staan er weer twee Europese Grands Prix op het programma: op het Belgische Spa-Francorchamps (28-30 augustus) en tenslotte op het Italiaanse Monza (4-6 september).

De komende weken worden meer Grands Prix aan de vernieuwde Formule 1-kalender toegevoegd. Ook de Formule 2 en Formule 3 zullen hetzelfde programma volgen. De Formule 1 is voornemens om de komende weken de kalender definitief te maken met in totaal vijftien tot achttien races voor het einde van het seizoen in december. De koningsklasse van de autosport verwacht geen fans in de eerste races, maar hoopt langzaamaan weer toeschouwers toe te laten ‘als het veilig is’.