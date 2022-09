Formule 1 in 2023 met recordaantal races, GP Zandvoort verhuist naar augustus

De Formule 1 telt volgend jaar een recordaantal van 24 races. Dat blijkt uit de kalender voor 2023 die vandaag door de FIA werd onthuld. Het huidige seizoen bestaat uit in totaal 22 races, wat ook al een record is.

Wat onder meer opvalt is dat de Dutch Grand Prix met een week wordt vervroegd. De race op Zandvoort staat gepland voor 27 augustus. De afgelopen twee edities vonden in het eerste weekend van september plaats.

Ook de Grand Prix van België wordt vervroegd. De Formule 1 strijkt eind juli al neer op het circuit van Spa-Francorchamps, een maand eerder dan dit jaar. De Dutch Grand Prix is daarna de eerste race na een korte zomerstop.

Zaterdagrace in Las Vegas

Het wereldkampioenschap begint op 5 maart in Bahrein en eindigt op 26 november in Abu Dhabi. Nieuw op de kalender is de Grand Prix in Las Vegas op 18 november. Daar zal niet zoals gebruikelijk op zondag, maar op zaterdagavond gereden worden. Het is de derde race die in de Verenigde Staten wordt gehouden, na Miami op 7 mei en Austin op 22 oktober.

De Grand Prix van China en Qatar keren terug. De Russische Grand Prix, die dit jaar aanvankelijk op de kalender stond maar vanwege de oorlog in Oekraïne werd geschrapt, keert niet meer terug. Ook de Grand Prix van Frankrijk verdwijnt. De prestigieuze race in Monaco, waarvan lang onduidelijk was of er een nieuw contract zou komen, blijft in de Formule 1 en staat gepland voor 28 mei.

,,Een kalender met 24 races bewijst opnieuw de groei van de Formule 1 en de aantrekkingskracht wereldwijd”, zegt FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. ,,De toevoeging van nieuwe circuits en het behoud van traditionele races onderstrepen het gezonde beheer dat de FIA over de sport voert. Ik verheug met er nu al op dat we in 2023 nog meer spannende races aan een nog grotere schare fans kunnen aanbieden.”

Bekijk hier de volledige Formule 1-kalender voor 2023.

Poll Is het een goed besluit om het Formule 1-seizoen nog langer te maken? Ja, er kunnen niet genoeg F1-weekenden zijn

Nee, 22 races was al meer dan genoeg Is het een goed besluit om het Formule 1-seizoen nog langer te maken? Ja, er kunnen niet genoeg F1-weekenden zijn (43%)

Nee, 22 races was al meer dan genoeg (57%)

