Formule 1-hit van Netflix mist meer dan ooit de Max-factor

Door Arjan Schouten



We zien Yuki Tsunoda als een bezeten over rotondes scheuren in Milton Keynes, waar hij tot zijn ergernis maar geen fatsoenlijk Japans eten kan vinden. Christian Horner thuis in Oxfordshire kleiduivenschieten en paardrijden samen met Ginger Spice Geri Halliwell. We stappen in Moskou de slaapkamer van Nikita Mazepin in. Gaan met een over de toekomst mijmerende Valtteri Bottas mee op reis naar Finland. Beleven met Daniel Ricciardo zijn zomerstop in het zonnige Los Angeles. Ontbijten meermaals mee met Toto Wolff (‘Pumpernickel, bitte’), vrouw Susie en zoon Jack. En plukken met Lando Norris misgeslagen balletjes uit de bunker van een golfbaan.