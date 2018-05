Formule 1 gaat voor Grand Prix in Miami in 2019

,,Miami is één van de meest iconisch en glamoureuze steden ter wereld. Dat gecombineerd met de sterke infrastructuur maakt het een perfecte plek voor de Formule 1 en de fans", zo vertelt Sean Bratches, commercieel directeur van de F1.



Miami zet het binnenhalen van de Formule 1 op de agenda voor de volgende bestuursvergadering op 10 mei en als er goedkeuring wordt gegeven is de weg vrij voor de Grand Prix van Miami.



De Grand Prix zou in de binnenstad van Miami verreden moeten worden en tot zeker 2029 op de kalender moeten staan. Het is geen geheim dat de nieuwe Amerikaanse eigenaar Liberty Media de Amerikaanse markt wil veroveren.



Voor volgend seizoen lijken veel Grands Prix al zeker van hun plek op de overvolle Formule 1-kalender, maar de races in Duitsland, België en Japan zijn nog onzeker.