Formule 1-fans opgelet: Red Bull-bolide van Max Verstappen wordt vandaag gepresenteerd

De presentatie wordt via een filmpje verspreid via de social media-kanalen van zo'n vijfduizend fans. Om wie het gaat, is nog niet bekend. Red Bull zegt toe dat in elk geval Max Verstappen, teamgenoot Sergio Pérez en teambaas Christian Horner in het filmpje te zien zullen zijn.

Lees ook Max Verstappen strijdt met Novak Djokovic om prestigieuze award

De nieuwe auto zal de RB18 gaan heten en volgt de RB16B op. In die bolide kroonde Verstappen zich in december vorig jaar in Abu Dhabi tot wereldkampioen. Eerder werd al bekend dat Red Bull de naam RB17 zou gaan overslaan.



Mercedes, de renstal van Hamilton, presenteert de auto voor 2022 op 18 februari. Het Formule 1-team van Haas presenteerde vorige week als eerste zijn nieuwe bolide. Williams heeft nog geen datum bekendgemaakt.

Op deze data presenteren de teams hun auto voor 2022:

• 9 februari: Red Bull

• 10 februari: Aston Martin

• 11 februari: McLaren

• 14 februari: Alpha Tauri

• 17 februari: Ferrari

• 18 februari: Mercedes

• 21 februari: Alpine

• 27 februari: Alfa Romeo

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nieuwe regels

Er gelden dit jaar veel nieuwe regels in de Formule 1. De auto's zullen daardoor op flink wat punten veranderd zijn. Red Bull is het eerste team dat de nieuwe bolide zal presenteren.



In de aanloop naar de openingsrace op 20 maart in Bahrein staan testdagen in Barcelona (23-25 februari) en in Bahrein (10-12 maart) op het programma.

Bekijk hieronder onze video's over Formule 1.