Formule-1-directeur Brawn: ‘Acht races in Europa zijn genoeg voor een WK’

,,In theorie zorgen die acht Europese wedstrijden voor een wereldkampioenschap”, zei Brawn tegen het vakblad Autosport. Volgens de regels moeten er voor een WK minimaal acht races worden verreden.



De Formule 1 heeft vorige week de voorlopige racekalender bekendgemaakt. Op 5 en 12 juli zullen er twee grands prix worden verreden op het circuit in Spielberg in Oostenrijk. Daarna volgt een race in Boedapest en twee races op Silverstone in Groot-Brittannië en races in Barcelona, Spa-Francorchamps en Monza. De Formule 1 wil nog uitkomen op een seizoen met 15 tot 18 races, maar het is vanwege de coronacrisis nog onbekend of er races buiten Europa kunnen worden verreden.