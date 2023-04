Formule 1 | Bredere startvlakken na gedoe om tijdstraffen, waarschuwing feestende teams

De Formule 1 verbreedt de startvakken voor de auto’s met 20 centimeter, te beginnen in de Grote Prijs van Australië komend weekeinde. Er komt ook een streep in het midden van het vak. De koningsklasse hoopt met deze ingrepen dat de coureurs voortaan keurig in het vak staan en tijdstraffen vermijden.

Fernando Alonso (Aston Martin) en Esteban Ocon (Alpine) kregen dit seizoen tijdstraffen omdat ze bij de start buiten de witte zijlijnen van het vak stonden met hun auto. ,,Zo zijn de regels kennelijk. Mijn fout, ik moet er voortaan beter op letten”, zei Alonso in aanloop naar de race in Melbourne.

,,Wel raar dat het dit jaar in de eerste twee races al twee coureurs is overkomen. Het is ook lastig te zien vanuit de cockpit waar die lijnen zijn getekend. Bovendien ben je meer gefocust op de voorste gele lijn, waar je met de voorkant absoluut niet overheen mag”, aldus de Spanjaard, die in de vorige race in Saudi-Arabië een tweede tijdstraf teruggedraaid zag worden, waardoor hij zijn derde plaats behield en daarmee de zesde coureur in de Formule 1-historie werd met minimaal honderd podiumplaatsen.

,,Ik hoop dat die 20 centimeter extra helpt om de auto wat makkelijker te parkeren, al vind ik een tijdstraf wel zwaar voor zo’n foutje”, meent Alonso. ,,Ik stond wel keurig achter de gele lijn, dus heb er helemaal geen voordeel van gehad. Het heeft mijn prestatie totaal niet beïnvloed.”

Feestvierende teams mogen hekken niet in

Formule 1-teams riskeren een boete als de monteurs na een race uit de garage rennen en in de pitsomheining springen om de coureurs toe te juichen. Wedstrijdleider Niels Wittich van de internationale autosportfederatie FIA heeft de teams nog maar eens op de regels gewezen in aanloop naar de Grote Prijs van Australië. ,,Het is te allen tijde verboden om in de hekken van de pitsmuur te klimmen”, meldt hij in zijn racenotities.

Een team dat die regel overtreedt, kan volgens de reglementen worden bestraft door de stewards, aldus Wittich. ,,Teampersoneel mag alleen in de pitsstraat komen vlak voordat ze aan een auto moeten werken en moet zich terugtrekken zodra het werk klaar is. De toegang tot de pitlane tijdens trainingen en races is uitsluitend voorbehouden aan personen die daartoe speciaal zijn geautoriseerd en een specifieke taak hebben.”

Volledig scherm Red Bull Racing viert de zege van Sergio Pérez. © AFP

De Formule 1 is eraan gewend geraakt dat het personeel van de auto’s die op het podium eindigen de hekken invliegt om de coureurs uitbundig te onthalen. Bij de vorige grand prix in Saudi-Arabië waren het de monteurs van Red Bull en Aston Martin. Sergio Pérez van Red Bull won de race voor teamgenoot en regerend wereldkampioen Max Verstappen. De Spanjaard Fernando Alonso werd derde in zijn Aston Martin.

Op het circuit van Melbourne zal de regel niet zo makkelijk overtreden worden, omdat op de pitsmuur dikke glazen panelen zijn geplaatst.

