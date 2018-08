Formule 1-baas wil zoon Schumacher een kans geven

Valpartij verpest race Bendsney­der in Brno

13:49 Voor motorcoureur Bo Bendsneyder is de Grote Prijs van Tsjechië uitgedraaid op een grote teleurstelling. De negentienjarige Rotterdammer had zich als achttiende gekwalificeerd, zijn beste prestatie tot nu toe in de Moto2. Bendsneyder hoopte op het circuit van Brno dan eindelijk zijn eerste punten van dit seizoen te gaan pakken, maar was in de eerste ronde betrokken bij een valpartij.