Formule 1-baas vindt dat Zandvoort beste sfeer heeft: ‘De energie die loskomt, was fantastisch’

De Dutch Grand Prix was vorig jaar het beste evenement in de Formule 1 als gaat om sfeer, zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. ,,De energie die loskwam was fantastisch. Zandvoort heeft de lat hoger gelegd voor andere circuits”, aldus Domenicali op een bijeenkomst van titelsponsor Heineken.

De Italiaan was vorig jaar getuige van de eerste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort na 36 jaar afwezigheid. Het coronavirus woedde nog volop, maar toch genoten drie dagen lang 70.000 uitbundige bezoekers van de zegetocht van Max Verstappen. ,,We hadden vooraf wat zorgen over hoe de Nederlandse fans zouden reageren op de andere coureurs, maar dat bleek niet nodig. Iedereen werd warm onthaald. Het publiek toonde zich zeer volwassen”, aldus Domenicali.

Het evenement in Zandvoort voldoet volgens de directeur van de Formule 1 ook aan een andere belangrijke voorwaarde van de sport. ,,De Formule 1 promoot duurzaamheid en wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Ook hier loopt Zandvoort voorop”, verwees hij naar het vooruitstrevende mobiliteitsplan van de organisatie. Auto’s zijn de komende dagen verboden in Zandvoort, bezoekers kunnen alleen met het openbaar vervoer naar de kustplaats reizen en komen bij voorkeur op de fiets.

Bekijk hieronder de vooruitblik met sportief directeur Jan Lammers:

Het huidige contract van het circuit in Zandvoort met de Formule 1 loopt tot en met volgend jaar, wanneer de derde race in de Noord-Hollandse duinen zal worden verreden. Er is een optie voor nog twee jaar. De organisatie verwacht begin november duidelijkheid te hebben over het kunnen houden van de Dutch Grand Prix in 2024 en 2025. ,,Over de kaartverkoop maken we ons weinig zorgen, maar we hebben ook onze partners en de overheid nodig. We hebben pas een evenement als het 100 procent gefinancierd is”, zei algemeen directeur Robert van Overdijk eerder.

Formule 1-expert Giedo van der Garde is positief gestemd. ,,Zolang wij Max Verstappen hebben, is de kans heel groot dat de Formule 1 ook de komende jaren nog in Zandvoort blijft en dat is natuurlijk hartstikke mooi.”

