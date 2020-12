Formule 1-aanwinst Mazepin door het stof na ‘weerzinwekkende’ video op Instagram

Door Arjan Schouten

Formule 2-coureur Mazepin, volgend jaar debutant bij Haas, plaatste dinsdagnacht een video op Instagram waarin hij zittend op de bijrijdersstoel in een personenauto de borst van een vrouw betast die op de achterbank zit. Op de video, die snel weer door Mazepin verwijderd werd, reageert de vrouw met een middelvinger, waarna het beeld op zwart gaat. In een statement veroordeelt Haas de actie van Mazepin. ,,Haas F1 keurt het gedrag van Nikita Mazepin in de video op social media af”, zo is te lezen in het statement van Haas, dat sowieso niet begrijpt waarom Mazepin zo’n ‘weerzinwekkende’ video überhaupt geplaatst heeft.

In een reactie trekt de Rus (die dit jaar namens Hitech vijfde werd in het Formule 2-kampioenschap, op 51 punten van kampioen Mick Schumacher) vandaag meteen het boetekleed aan. ,,Ik wil me graag verontschuldigen voor mijn gedrag in de video en ook voor het feit dat ik deze video online geplaatst heb”, aldus Mazepin. ,,Ik heb spijt van wat ik gedaan heb en ook voor het feit dat ik Haas in verlegenheid heb gebracht. Ik moet me aan een hogere standaard houden als Formule 1-coureur en ik begrijp heel goed dat ik mezelf en heel veel andere mensen teleurgesteld heb”, besluit Mazepin, die al meer uitglijders beging in de racewereld.

Afgelopen weekend nog baarde hij opzien door wel heel fel te verdedigen in de Formule 2-race in Bahrein, waar hij twee tijdstraffen moest incasseren. Het wilde rijgedrag van de toekomstig Haas-coureur bleef niet onopgemerkt in de Formule 1-paddock. ,,Absoluut teveel van het goede”, meende Daniel Ricciardo na de doldwaze actie van Mazepin. En Ralf Schumacher, oom van de andere Haas aanwinst Mick, liet eerder al zijn onbegrip optekenen over een F1-contract voor de Rus die bepaald geen hoogvlieger is gebleken in de opstapklasses.

De zoon van miljardair Dimitry Mazepin, eigenaar van het chemieconcern Uralchem, liet ook al eens zijn vuisten spreken in de paddock. In de Formule 3 werd Mazepin al eens voor één race geschorst nadat hij Callum Illot in zijn gezicht had geslagen.

