Forlán gaat aan de slag als coach in Uruguay

De aanvaller begon zijn profcarrière in Argentinië bij Independiente, nadat hij in de jeugd bij Peñarol voetbalde. In 2002 trok hij naar Europa en tekende bij Manchester United. Hij droeg vervolgens het shirt van Villarreal (2004-2007), Atlético Madrid (2007-2011) en Internazionale (2011-2012). Na tien jaar aan de Europese top koos Forlán in de zomer van 2012 voor het Braziliaanse Internacional. Daarna volgden nog avonturen bij het Japanse Cerezo Osaka, Peñarol en het Indiase Mumbai City. Laatst was hij actief bij Kitchee SC in Hongkong.