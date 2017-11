Force India tegen 'standaardmotoren': F1 draait om de rijder, aerodynamica én motor

,,De Formule 1 moet om meerdere aspecten draaien. Je kan niet de motor zo versimpelen dat deze bijna geen verschil meer maakt. Waarom zou je die uitdaging uit de Formule 1 halen? Ik begrijp er niets van", aldus Szafnauer tegenover Motorsport.



,,We kunnen 100 miljoen euro uitgeven aan een coureur. Waarom we dat zouden doen? Omdat je daarmee een voordeel krijgt. Waarom we tientallen of misschien wel honderden miljoenen uitgeven aan de aerodynamische ontwikkelingen? Omdat we dan een voordeel krijgen ten opzichte van de rest. Waarom zouden we dat niet doen met de motor? Het moet draaien om de coureur, de aerodynamica én de motor. Het team met het beste totaalplaatje wint."



Volgens Szafnauer is het verkeerd om één van die drie onderdelen weg te halen. ,,Dat hoort niet. Dit is de Formule 1."