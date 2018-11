Force India bevestigt eindelijk komst Stroll

De vader van Stroll junior, Lawrence Stroll, nam het team halverwege het jaar al over, waardoor iedereen al uitging van de overstap van zoonlief naar Force India. Die overstap van Williams naar Force India kwam niet in het afgelopen Formule 1-seizoen, maar op 30 november. Stroll testte de afgelopen dagen al voor het team.



,,Dit is het begin van een spannende reis in mijn Formule 1-carrière", vertelt Stroll. Ik kijk er naar uit om samen te werken met een succesvol team. Het is een nieuwe uitdaging.”



Bij Force India wordt Stroll teamgenoot van Sergio Perez. Met de bevestiging van Stroll is de grid voor 2019 nu ook officieel rond.