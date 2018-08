Fognini verrast Del Potro in finale Los Cabos

Van Gerwen overklast Van Barneveld in finale Auckland

11:04 Michael van Gerwen heeft met groot machtsvertoon de Auckland Masters op zijn naam geschreven. De 29-jarige Brabander overklaste in de finale Raymond van Barneveld met 11-4. De tweevoudig wereldkampioen maakte in de Nieuw-Zeelandse stad weer indruk, nadat hij onlangs op het World Matchplay al in de eerste ronde was uitgeschakeld door Jeffrey de Zwaan.