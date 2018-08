‘Focussen op Spa is voor Max veel lastiger dan aan de andere kant van de wereld’

In aanloop naar elke Formule 1-race kijken we dit seizoen vooruit naar het raceweekeinde met kenners, prominenten en liefhebbers. Voorafgaand aan de GP van België met oud-coureur Jan Lammers en Ziggo’s wandelende F1-encylopedie Rob van Gameren.

Eindelijk. Ze mogen weer. Voelt dat voor de coureurs ook zo?

Jan Lammers: ,,Dat is een heerlijk gevoel voor die jongens. Je ziet het wel hoe ze over de baan rijden, geduld is niet hun sterkste eigenschap. Die willen allemaal weer aan de gang. Zijn lekker uitgerust. Al die topsporters zijn natuurlijk zelfkritisch, dus die GP in Belgie voelt als een soort nieuwjaarsdag. Iedereen start er vol goede voornemens en wil met een schone lei de rest van het seizoen afmaken. Veel rijders staan er ook bevrijd. Gasly, Alonso, Sainz, Ricciardo, die allemaal hun toekomst kennen. Bevrijd van het onzekere kunnen die heel onbevangen racen.’’

Rob van Gameren: ,,Het voelde op de een of andere manier langer dan gebruikelijk. Normaal is het écht zomerstop. Nu is het nieuws alleen maar doorgegaan. Al die transfers. Dat gedoe rondom Force India. Misschien moeten ze maar afspreken voor de journalisten dat er net als in het wielrennen pas na 1 augustus transfers mogen worden aangekondigd.’’

In België start voor Max Verstappen de laatste seizoenshelft met een Renault-motor. Gaan we het feit dat die partijen uit elkaar gaan terug zien in de resultaten?

Lammers: ,,Dat geloof ik niet. Zowel Renault als Red Bull hebben enorm belang bij maximaal scoren. Dus daar ga je weinig van zien. Ze gaan straks uit elkaar, maar de belangen blijven hetzelfde. Die zijn veel te groot om er niet vol tegenaan te gaan. In het WK is Red Bull nog steeds de beste troef die Renault in handen heeft. Al dat gedoe is meer een emotioneel iets, maar zakelijk gezien moeten ze gewoon maximaal scoren.’’

Rob van Gameren: ,,Wat ik vooral niet hoop is op zo’n scenario als vorig jaar in de laatste twee races. Die slotraces had Renault niet meer genoeg onderdelen voor Red Bull en Toro Rosso, juist toen Verstappen zo sterk reed. Toen werd het moddergooien wel heel hevig.’’

Over de GP in België. Zal er nog iets aan de verhoudingen veranderd zijn in de zomerstop?

Lammers: ,,Mwah, die vakantieperiode wordt vaker gebruikt voor het consolideren van een hectische periode. Iedereen komt in een seizoen tijd te kort, dus de vakantie is even om te organiseren en te verwerken wat je doet. Ik verwacht dus gewoon Ferrari, dan Mercedes en Red Bull.’’

Van Gameren: ,,Ferrari is nog steeds het beste team. Ik denk echt dat als Vettel nu geen wereldkampioen wordt, hij het zelf verkloot heeft. Vorig jaar kon je nog twijfelen, nu heeft hij écht de beste auto. Maar van mij mag het zondag wel weer een ouderwets regenrace worden in Spa. Dan gaan meteen mijn herinneringen meteen terug naar 1998, toen Damon Hill als een totale verrassing in de Jordan won. Nu hopen dat een Force India wint. Met al dat gezeik dat ze nu hebben, zou dat wel verdiend zijn.’’

Nog even over Verstappen. Drie keer gereden, beste resultaat in het eerste jaar in de Toro Rosso: achtste. Dat moet steken op een thuiscircuit.

Lammers: ,,Natuurlijk steekt dat. Maar het is ook wel typerend voor presteren op een thuiscircuit. Altijd een enorm beladen race. Het publiek verwacht het maximale van je en hij van zichzelf ook. Overal natuurlijk, maar op Spa is het een veel meer besproken item. Dat zorgt voor veel meer aandacht en afleiding van vrienden, familie, kennissen. Zelf goed focussen is hier veel lastiger dan bij een race aan de andere kant van de wereld.’’

Van Gameren: ,,Als hij derde wordt op zondag zou het een topweekend zijn. Realistischer is dat hij gewoon om plek vijf knokt. Maar ik ben het wel met Jan eens dat hij op eigen grond zichzelf nog wat extra wil bewijzen. Dat gevoel kent elke amateursporter die wel eens een wedstrijd gespeeld heeft met eigen publiek langs de kant.’’