Fluiten in een leeg stadion: ‘Je krijgt de sfeer van een amateurwedstrijd’

Het zijn drukke tijden voor Ben Haverkort (58) die als commercieel directeur van FC Emmen momenteel de sponsors afgaat ‘om gewoon even te kijken hoe het met ze gaat in deze tijden.’ De oud-scheidsrechter probeert vooral positief te blijven denken. ,,Want daar zijn we met z’n allen bij gebaat.” Al met al kan hij met trots terugkijken op het seizoen van de club. ,,Want veertiende en twaalfde eindigen in de eerste twee seizoen in de eredivisie is een prachtige prestatie voor Emmen”, aldus Haverkort.



Ook hij kijkt met belangstelling uit naar de Bundesliga die dit weekeinde weer herstart. Zónder publiek. En dat zal niet alleen gek zijn voor de spelers maar ook voor de scheidsrechters.