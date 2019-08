Flitsend NAC verwent fans en haalt uit tegen Helmond Sport: 5-1

In het eerste Avondje NAC dit seizoen verwarmde de thuisploeg de harten van het massaal toegestroomde publiek. De Bredanaars maakten er vooral in de eerste helft een galashow van tegen een kansloos Helmond Sport: 5-1.

Op het veld had Ruud Brood twee verrassingen in petto. Zo was er op rechtsback geen plaats voor Robin Schouten, maar speelde Pele van Anholt. En waar spits Finn Stokkers vorige week nog geassisteerd werd door Andrija Filipovic, was nu aanwinst Huseyin Dogan, weer hersteld van zijn blessure, zijn aanvalspartner. De derde verrassing bevond zich elders in het stadion. Vlak voor de wedstrijd presenteerde de Bredase ploeg namelijk de 19-jarige Noorse jeugdinternational Colin Rösler. De verdediger zette vrijdag zijn handtekening onder een driejarige verbintenis en keek vrijdagavond toe hoe zijn nieuwe ploeggenoten het deden tegen Helmond Sport.

Het nieuwe NAC had zich vorige week al aan het uitverkochte uitvak in Dordrecht getoond en doorstond daar met een 0-2 winst voor de eerste keuring. Vrijdagavond was het de beurt aan het volgepakte Rat Verlegh Stadion, de plaats die garant staat voor onvoorwaardelijke liefde. Nog meer dan in de eerste speelronde verwarmde NAC de harten van de supporters.

Het werd een heerlijk Avondje NAC, met een opgeleefde Mounir El Allouchi als grote uitblinker. Voor rust was de middenvelder – die in het 4-4-2-systeem hangend op links speelde – betrokken bij drie van de vier treffers. Bij de 1-0 tikte Stokkers de rebound binnen na een schot van El Allouchi. Bij de 2-0 van Arno Verschueren gaf hij de bal met de hak mee aan aangever Dogan. De 3-0 kwam van zijn eigen voet. Het slotakkoord voor rust was van Luka Ilic, die na een solo onder de doelman door schoot, in de korte hoek.

Het ‘tien, tien, tien’ en ‘wij gaan Europa in’ galmde door het stadion als kreten van groot vermaak, maar ook van goedkeuring. Dat NAC in de tweede helft wat gas terug nam en al vroeg de 4-1 om de oren kreeg (Dongenaar Robert Mutzers benutte de rebound), nam het Bredase publiek voor lief. Het laatste woord was voor de grote man van de avond: El Allouchi maakte zijn tweede van de avond en zette de eindstand op 5-1.