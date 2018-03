Flipflop-oorlog in de F1-paddock

BlogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circus op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk's en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten



Het is oorlog in de paddock. Flipflop-oorlog. Waar gaat dit nu weer over, denkt u? Nou, over slippers. En de Halo. Die verfoeide cockpitbeschermer lijkt zowaar nog iets positiefs mee te brengen naar de Formule 1. Extra sponsors. En niet de minstens bovendien. Al eerder viel het velen op dat de Halo met z’n driepotige constructie wel iets wegheeft van een teenslipper. En wat krijg je dan anno 2018? Dat slimme marketingmannetjes daar meteen op inspelen en de grote teenslipperfabrikanten benaderen voor een sponsordeal.



McLaren strikte weken terug al het hippe Londense slippermerk Gandy’s. Een duurzaam bedrijf met ook nog eens een mooie foundation in Sri Lanka. Prima verhaaltje, kogeltjerondje allemaal. Maar Force India ging daar deze week dus mooi nog even overheen. Het team maakte een sponsordeal bekend met Havaianas, het populairste slippermerk ter wereld. Van de Braziliaanse slippers worden er wereldwijd jaarlijks 200 miljoen paar verkocht.

Met gepaste trots stuurden ze bij Force India vrijdag het persbericht rond. Met de toevoeging dat er in de team hospitality in de paddock van Albert Park honderd paar wachtte op blote voeten van de vaste volgers van de Formule 1. Op=Op. U raadt het al: drukker was het nog nooit bij het subtopteam rond Esteban Ocon en Sergio Perez.

Later op de dag een excuusmail van McLaren. Die hadden ook een briljant plannetje bedacht door afgelopen woensdag bij hun traditionele barbecue alle aanwezigen met een paar Gandy-slippers in de ‘beachmood’ te brengen, maar de container met flipflops kwam vrijdagochtend pas aan in Australië. Maar zondagavond mogen de bijwoners van de barbecue hun slippertjes alsnog op komen halen in de paddock.

En nu maar afwachten welk team als volgende een passende slippersponsor voor de Halo vindt. Deze flipflop-oorlog is namelijk pas net begonnen.