Flekken test positief op corona en ontbreekt tijdens hervatting Bundesliga

Kimberley Bos kan skeletonti­tel ruiken na opnieuw zege in wereldbe­ker­klas­se­ment

Skeletonster Kimberley Bos heeft met nog een wedstrijd te gaan haar leiding in het wereldbekerklassement verstevigd. In het Duitse Winterberg won de 28-jarige Nederlandse voor de tweede keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd. Volgende week kan Bos in het Zwitserse Sankt Moritz de eindoverwinning in het klassement binnenslepen.

7 januari